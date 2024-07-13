Медведев — о возможном уходе Клаудиньо: «Только гнусные старухи разносят слухи по углам»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от победы команды в OLIMPBET Суперкубке России против «Краснодара» (4:2).

— В чем счастье?

— Счастье в игре и в победах.

— Клаудиньо эмоционально отреагировал на замену. Что это было?

— Это хорошо. У нас же не автоматы играют. Он очень хорошо себя проявил в первом тайме.

— Он останется?

— Что за вопросы вы задаете? Только гнусные старухи разносят слухи по углам.

— Про Соболева тоже слухи?

— Тоже слухи. А их мы не комментируем.

— Семак сказал, что игрок такого плана вам нужен.

— Я отвечу по-другому. Игрок плана Дзюбы в лучшие годы нужен «Зениту».

— Глушенков устроил перепалку с фанатами.

— Какая же это перепалка? Он пошутил и все. Значит его достали.

Ранее сообщалось, что сегодня, 13 июля, «Фламенго» объявит о переходе игрока и подпишет с ним контракт до 2029 года.

Бразилец в сезоне-2023/24 третий раз подряд вместе с «Зенитом» завоевал золотые медали чемпионата России. Клаодиньо принял участие в 42 матчах, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.