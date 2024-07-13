Митрофанов: «После такой игры интриги в РПЛ не будет? Это всего лишь один матч»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился впечатлениями от OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром» (4:2).

«41 тысяча человек на матче за Суперкубок — прекрасный результат. Отличный праздник для всей страны. Матч за Суперкубок — это всегда сложно. Это начало сезона. Соревнование из одной игры. Но получился прекрасный праздник.

После такой игры интриги в РПЛ не будет? Я с вами абсолютно не соглашусь. Это всего лишь одна игра. Каждая команда по-разному готовится к сезону. Не ориентировался бы на результат этого матча.

Герой матча? Для меня всегда герой матча — тренер победившей команды", — сказал Митрофанов.

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.