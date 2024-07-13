Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
OLIMPBET-Суперкубок России. Новости
Новости
Статьи
Все материалы
Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России

13 июля, 23:42

Мусаев — об игре «Зенита» в Суперкубке: «Что ожидали, то и увидели»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением об игре футболистов «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (2:4).

— Удивил ли вас чем-то «Зенит»? И как вам игра Глушенкова?

— Глушенков зарекомендовал себя еще в «Локомотиве» как один из лучших игроков РПЛ. Он хорошо влился. Мы видели это и по предсезонным матчам. «Зенит» немного меняется. Хорошее движение атаки на скорости. Поэтому то, что мы ожидали, мы и увидели, но «Зенит» провел хороший матч.

— В связи с тем, что много футболистов в это межсезонье покинуло «Краснодар», можно ли говорить, что у команды намечается перестроечный сезон?

— Нет, нельзя. Не так много покинуло. Сейчас приедут ребята с Кубка Америки и все нормально будет.

«Зенит» в пятый раз подряд стал обладателем Суперкубка России и в девятый — в истории клуба.

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
1
0
Читайте также
История подставного романа югославского баскетболиста Петровича с поп-певицей
Борец Мамедов не выступит на Олимпиаде из-за рецидива травмы
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
«Динамо» вышло на заокеанский рынок, ЦСКА отпустил перебежчика в «Юту». Главные трансферные новости КХЛ на 13 июля
Следственные действия проходят на территории ремонтировавшего SSJ-100 завода
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар»: основные материалы
Смолов: «Готов конкурировать с Кордобой»
«Слова Глушенкова адресованы тем, кто этого заслуживает». Семак и Мусаев — о Суперкубке
Смолов — об игре с «Зенитом»: «Провалили этот матч. Сделали ненужные ошибки»
Семак: «Краснодар» в прошлом сезоне доказал, что способен бороться за самые высокие места»
Сперцян: «Мы никого не испугались. Неправильно вышли в прессинг»
Олусегун: «Не думаю, что поражение от «Зенита» в Суперкубке повлияет на начало сезона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

«Зенит» — «Краснодар»: видеообзор OLIMPBET Суперкубка России

Семак про обращение Глушенкова к хейтерам: «Не вижу в этом ничего плохого»