Мусаев — об игре «Зенита» в Суперкубке: «Что ожидали, то и увидели»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением об игре футболистов «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (2:4).

— Удивил ли вас чем-то «Зенит»? И как вам игра Глушенкова?

— Глушенков зарекомендовал себя еще в «Локомотиве» как один из лучших игроков РПЛ. Он хорошо влился. Мы видели это и по предсезонным матчам. «Зенит» немного меняется. Хорошее движение атаки на скорости. Поэтому то, что мы ожидали, мы и увидели, но «Зенит» провел хороший матч.

— В связи с тем, что много футболистов в это межсезонье покинуло «Краснодар», можно ли говорить, что у команды намечается перестроечный сезон?

— Нет, нельзя. Не так много покинуло. Сейчас приедут ребята с Кубка Америки и все нормально будет.

«Зенит» в пятый раз подряд стал обладателем Суперкубка России и в девятый — в истории клуба.