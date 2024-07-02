На матч за Суперкубок России продано 25 тысяч билетов

На матч за OLIMPBET Суперкубок России продано уже 25 тысяч билетов, сообщает «РБ Спорт». Встреча пройдет 13 июля в Волгограде.

В этом году в матче за Суперкубок России сыграют «Зенит» и «Краснодар», которые в прошедшем сезоне заняли 1-е и 2-е места в турнирной таблице РПЛ соответственно.

Обычно в таком матче играют победитель чемпионата и победитель Кубка страны, но в этом году оба трофея завоевали сине-бело-голубые.

Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». В 2023 году команда Сергея Семака обыграла ЦСКА (0:0, пенальти 5:4).