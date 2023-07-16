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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 13:58

Наумов: «У «Зенита» все так плохо получилось в Суперкубке, потому что бразильцы сыграли без вдохновения»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, по пенальти — 5-4).

«Матч за Суперкубок был очень скучный и неинтересный. Минимум моментов, голов нет, ударов нет. Я сидел скучал. Если бы не пенальти, вообще нечего было бы смотреть. Может быть, нагрузки сказываются, пока не готовы к сезону. Не знаю. Но «Зенит» выглядел вообще очень слабо. Команда же полностью зависит от этих бразильцев, а у них видно, что нет вдохновения, играли явно без особого азарта. Поэтому так плохо получилось. Если так будет в сезоне, то «Зениту» будет тяжело», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА прошел в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Сине-бело-голубые в четвертый раз подряд выиграли Суперкубок России. Всего в истории «Зенит» восемь раз становился обладателем трофея, обойдя по этому показателю ЦСКА (7 побед).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-brazil-tsy-sy-grali-za-superkubok-bez-vdohnoveniya-i-azarta-poe-tomu-u-zenita-vse-tak-ploho-poluchilos/
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Николай Наумов
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