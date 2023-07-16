Непомнящий считает, что ЦСКА выглядел лучше «Зенита» в OLIMPBET Суперкубке России

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что ЦСКА выглядел лучше «Зенита» в основное время матча за OLIMPBET Суперкубок России.

«Да, несомненно. Армейцы выглядели лучше», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

Также он согласился с мнением, что московской команде не хватает креативщика.

«Наверное, так можно сказать. Не было последней передачи. В целом игра была сверхосторожной, так как не все игроки были в нужной форме. У ЦСКА не было привычного прессинга, команда свободно играла на своей половине поля, но на чужой не хватало быстрых взаимодействий. Видимо, Федотов не до конца определился с основным составом на сезон. «Зенит» в этом плане был готов лучше, чем ЦСКА», — добавил специалист.

15 июля в матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, по пенальти — 5-4) и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея. Всего в истории турнира на счету «Зенита» восемь побед. Петербургский клуб обошел по этому показателю армейцев (7 трофеев).