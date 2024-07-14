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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 00:13

Олусегун: «Не думаю, что поражение от «Зенита» в Суперкубке повлияет на начало сезона»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал поражение от «Зенита» (2:4) в матча за OLIMPBET Суперкубок России.

«В первом тайме нам не хватило уверенности. Не из-за авторитета «Зенита» или еще чего-то. Просто поздно получили эту уверенность. Во втором тайме было лучше, местами начали играть увереннее. Но, к сожалению, не хватило больше голов, чтобы выиграть. С таким «Зенитом» можно конкурировать. Мы боремся за титулы в одном с ними чемпионате. Мы не стали слабее. Сейчас рано говорить о нашей форме. Не думаю, что это поражение повлияет на начало сезона», — сказал Олусегун на пресс-конференции.

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России.

«Краснодар» в 1-м туре РПЛ сыграет на выезде с «Ахаматом». Матч пройдет 21 июля.

ФК Зенит
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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