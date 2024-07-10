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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 17:04

Павлюченко назвал «Зенит» фаворитом матча за Суперкубок России

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Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» назвал фаворита в матче за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Очевидно, что «Зенит» — фаворит. Хотелось бы увидеть игру с забитыми мячами. Если честно, мне без разницы, кто победит, но игра интересная и ее не хочется доводить до серии пенальти. Думаю, «Зенит» победит, поскольку сегодня есть они и все остальные команды», — сказал Павлюченко «СЭ».

Также экс-футболист поделился мнением о настрое команд на матч.

«Скорее всего, «Краснодар» выйдет на поле особо заряженным, потому что концовку сезона все смотрели, и все помнят. Команда могла стать чемпионом, но упустила свой шанс. В первую очередь, нужно выйти на этот матч и отдать все ради Сергея Галицкого. Если у «Зенита» будет такой же настрой, то «Краснодару» придется очень нелегко, однако в обратном случае, конечно, «Краснодар» победит, потому что это хорошая команда. Все может произойти в финале Суперкубка», — добавил Павлюченко.

Матч состоится в Волгограде 13 июля и начнется в 20.30 по московскому времени.

Александр Антоняк

Роман Павлюченко
ФК Зенит
ФК Краснодар
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