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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 21:19

Перед матчем за Суперкубок России выступят Dj Smash и Ольга Серябкина

Ана Горшкова
Корреспондент
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Департамент мероприятий Российского футбольного союза (РФС) сообщил, что концертная программа пройдет на «Волгоград-Арене» перед началом матча за Суперкубок России по футболу.

Как сообщает ТАСС, перед началом матча на стадионе выступят Dj Smash и Ольга Серябкина. Номер-открытие будет включать выступление дуэта RASA и танцевальный флешмоб на поле с участием 400 танцоров на поле в сопровождении пиротехнического шоу.

В матче за Суперкубок России сыграют действующий победитель чемпионата России и кубка страны «Зенит» и серебряный призер национального первенства «Краснодар». Встреча пройдет на «Волгоград-Арене» 13 июля и начнется в 20.30 мск.

Источник: ТАСС
Футбол
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