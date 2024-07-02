Перед матчем за Суперкубок России выступят Dj Smash и Ольга Серябкина

Департамент мероприятий Российского футбольного союза (РФС) сообщил, что концертная программа пройдет на «Волгоград-Арене» перед началом матча за Суперкубок России по футболу.

Как сообщает ТАСС, перед началом матча на стадионе выступят Dj Smash и Ольга Серябкина. Номер-открытие будет включать выступление дуэта RASA и танцевальный флешмоб на поле с участием 400 танцоров на поле в сопровождении пиротехнического шоу.

В матче за Суперкубок России сыграют действующий победитель чемпионата России и кубка страны «Зенит» и серебряный призер национального первенства «Краснодар». Встреча пройдет на «Волгоград-Арене» 13 июля и начнется в 20.30 мск.