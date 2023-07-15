Первый тренер Акинфеева верит, что Игорь еще сможет выиграть Суперкубок России

Павел Коваль, первый тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева прокомментировал корреспонденту «СЭ» первое поражение вратаря в серии пенальти на клубном уровне в матче за OLIMPBET Суперкубок России (0:0, 4:5) с «Зенитом».

«Последний пенальти из пяти он взял, выручил команду. Удары хорошие были в ворота ЦСКА, здесь ничего не сделаешь, тоже мастера бьют. Кержаков тоже сыграл хорошо. Плохо пробили, поэтому проиграли. Хотелось, чтобы он побил рекорд, в восьмой раз завоевал Суперкубок, стал бы самым титулованным. Не получилось. Думаю, в будущем еще сможет. Правильно Федотов говорил, они не функционально, а психологически устали. Надо было больше отдохнуть. В этой игре у ЦСКА не было свежести, но еще неделя до чемпионата. Там они должны быть на ходу», — сказал Коваль «СЭ».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).