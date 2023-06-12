Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Все материалы
Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 18:36

Петржела уверен, что в следующем сезоне «Зенит» сделает требл

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча между сине-бело-голубыми и ЦСКА в OLIMPBET Суперкубке России.

«ЦСКА — не грозный соперник для «Зенита» в матче за Суперкубок. Сине-бело-голубые на данный момент в несколько раз сильнее всех остальных российских клубов. Команде Семака нужен новый вызов — выиграть все три трофея за сезон. Думаю, «Зенит» в следующем сезоне оформит российский требл — выиграет Суперкубок, РПЛ и Кубок России. Им это по силам», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Матч «Зенит» — ЦСКА в рамках OLIMPBET Суперкубка России пройдет 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.

«Зенит» в сезоне-2022/23 стал победителем РПЛ. Армейцы выиграли FONBET Кубок России, одержав в суперфинале турнира победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-v-sleduyushhem-sezone-zenit-sdelaet-trebl-vy-igraet-superkubok-rpl-i-kubok-rossii/
Властимил Петржела
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
4
Обсудить
Читайте также
Трое россиян впервые в истории вошли в топ-10 рейтинга ATP, Джокович поднялся на первое место
Флойд подрался с сыном босса мафии. Бой закончился после массовой потасовки
Российского туриста зарезали в центре Стамбула
Стало известно о состоянии раненой жены убитого в Новой Москве депутата
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Семак: "Показалось, что Лунев ошибся"
Победная раздевалка "Локомотива". Видео
"Локомотив" выиграл Суперкубок России
"Конфликт? У тренера всегда есть конфликт"
Безумная атмосфера Суперкубка России
Фаны "Локо" кидали бутылки. Чалов ответил
Гончаренко гуляет по улицам Нижнего Новгорода перед игрой за Суперкубок с "Локо"
Суперкубок, "Локомотив" - ЦСКА. Где все?!
"Локо": на матч со "Спартаком" - на МЦК
Как "Зенит" отмечал победу в Суперкубке
"Зенит" провел открытую тренировку перед ЦСКА
ВИДЕО! Раздевалка "Зенита"
Артем Дзюба: "Круто начинать карьеру в новом клубе вот так!"
Танцы Артема Дзюбы
"Зенит" - обладатель Суперкубка России!
"Зенит" - "Локомотив": перед матчем
Новый Суперкубок России!
Супердубль Бердыева!
Сергей Фурсенко в павильоне-презентации "Парка футбола"
Зенитовцы и армейцы после матча за Суперкубок
Суперкубок России. Стадион "Кубань" во время матча "Зенит" - ЦСКА
Сергей Семак: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Евгений Алдонин: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Александр Дюков: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петржела заявил, что Акинфеев всегда спасает ЦСКА