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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 23:01

Погребняк — о Суперкубке России: «Зенит» заслуженно взял очередной трофей»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал «СЭ» победу петербуржцев над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«Краснодар» разочаровал. Думал, что они окажут больше сопротивления. Все как-то легко получалось у «Зенита» в атаке. Но это неудивительно, потому что у «Краснодара» были разрывы. С «Зенитом» на встречных курсах играть тяжело. Единственное, Вендел дал забить второй гол, но просто он захотел сыграть красиво. Его можно понять, 4:1 счет был. «Зенит» сильнее, мощнее. Заслуженно взял очередной трофей», — сказал Погребняк «СЭ».

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы выиграли титул в пятый раз кряду.

Павел Погребняк
Футбол
ФК Зенит
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