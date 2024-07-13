Погребняк — о Суперкубке России: «Зенит» заслуженно взял очередной трофей»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал «СЭ» победу петербуржцев над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«Краснодар» разочаровал. Думал, что они окажут больше сопротивления. Все как-то легко получалось у «Зенита» в атаке. Но это неудивительно, потому что у «Краснодара» были разрывы. С «Зенитом» на встречных курсах играть тяжело. Единственное, Вендел дал забить второй гол, но просто он захотел сыграть красиво. Его можно понять, 4:1 счет был. «Зенит» сильнее, мощнее. Заслуженно взял очередной трофей», — сказал Погребняк «СЭ».

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы выиграли титул в пятый раз кряду.