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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 00:17

Сперцян: «Мы никого не испугались. Неправильно вышли в прессинг»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал поражение «Зениту» (2:4) в матче OLIMPBET Суперкубка России.

— Нельзя начинать игры, как мы начали. Во втором тайме играли намного лучше. Нельзя было доводить счет до разгрома, — начал футболист. — Мы никого не испугались. Наверное, неправильно вышли в прессинг. Подбор футболистов у них, конечно, сильный. Но у нас тоже сильные футболисты. Просто мы неправильно использовали моменты, и соперник за них взялся. Мы очень хотели выиграть, мы мечтали об этом. Больше нечего сказать. Мы не имели права просто так приехать и проиграть.

Волкову не хочу ничего говорить. Мы видели его интервью. Он неправильно поступил, — сказал Сперцян.

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы берут титул пятый раз подряд.

Эдуард Сперцян
ФК Зенит
ФК Краснодар
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