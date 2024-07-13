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OLIMPBET-Суперкубок России

13 июля, 23:35

Президент РФС Дюков подвел итоги матча за OLIMPBET Суперкубок России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями после проведения матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» (4:2).

— Очень доволен тем, как прошел матч. Все порадовало, начиная с погоды. Было не так жарко, как ожидалось. Абсолютно комфортная погода для игры. Прекрасный стадион, праздничная атмосфера на трибунах. Очень качественный футбол для начала сезона, хорошие скорости. Голы все как на подбор.

— Готовы ли рассмотреть переход на систему Суперкубка с четырьмя командами?

— Такое обсуждение было, но важна позиция клубов. Сами клубы предложили эту идею, но ее не поддержали. РФС готов рассматривать любые форматы. Но, мне кажется, одного матча достаточно.

— Верите, что новый чемпионат будет такой же конкурентный, как и прошлогодний?

— Посмотрим, я же не Ванга. От меня ничего не зависит, — сказал Дюков после матча.

Первый тур РПЛ сезона-2024/25 начнется в следующую субботу, 20 июля. «Зенит» сыграет против «Крыльев Советов» в Самаре.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Дюков
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