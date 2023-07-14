Рапопорт: «Суперкубок должен показать, сможет ли ЦСКА составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между петербургской командой и ЦСКА.

«Этот Суперкубок должен показать, сможет ли ЦСКА составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в сезоне. Потому что я считаю, что армейцы, а еще «Локомотив», — это те клубы, которые могут это сделать. Так что этот матч покажет многое. Понятно, что «Зенит» в нем — первый номер, но любопытно, что предложит ЦСКА. Хотя я не до конца понимаю, что с Обляковым. Мы с ним все время на связи, как я понял, он восстанавливается от травмы. Но, так или иначе, мне очень интересна игра ЦСКА в плане атакующих действий», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.