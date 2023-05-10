РФС будет принимать заявки на проведение матча за Суперкубок России до 20 мая

Российский футбольный союз будет принимать заявки на проведение матча за Суперкубок России-2023 до 20 мая.

«На сегодняшний день у нас две заявки — это Казань и «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». До 20 мая мы принимаем заявки. До этой даты регионам совместно с клубами и стадионами необходимо подписать заявочный меморандум, который будет направлен в Российский футбольный союз для дальнейшего принятия решения о месте проведения суперкубка», — приводит ТАСС слова руководителя департамента организации и проведения соревнований РФС Ирины Посирениной.