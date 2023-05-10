РФС будет принимать заявки на проведение матча за Суперкубок России до 20 мая

Сегодня, 15:20
Российский футбольный союз будет принимать заявки на проведение матча за Суперкубок России-2023 до 20 мая.
«На сегодняшний день у нас две заявки — это Казань и «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». До 20 мая мы принимаем заявки. До этой даты регионам совместно с клубами и стадионами необходимо подписать заявочный меморандум, который будет направлен в Российский футбольный союз для дальнейшего принятия решения о месте проведения суперкубка», — приводит ТАСС слова руководителя департамента организации и проведения соревнований РФС Ирины Посирениной.
Ранее «СЭ» сообщал, что матч за Суперкубок страны состоится 15 или 16 июля. В прошлом году матч проходил на петербургской «Газпром-Арене». Победу одержал «Зенит», обыграв «Спартак» со счетом 4:0.