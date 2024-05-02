РФС может изменить формат Суперкубка России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможной реформе Суперкубка России.

«Я выступил против того, чтобы Суперкубок был проведен зимой и в формате четырех клубов? Мы не против, но та концепция, которая была нам предложена, предполагала выстраивание соревнования четырех клубов на четырех стадионах. Два из них находятся в достаточно сложной логистической зоне — Краснодар и Ростов. Еще один — Сочи, который имеет свои особенности и сложности в контексте болельщиков в декабре. Четвертый — Санкт-Петербург, где стадион имеет крышу.

Соответственно, готовность футбольных полей и наличие хорошей погоды в декабре в Ростове и Краснодаре не совсем гарантированные вещи. Петербургу тоже нужно время, чтобы подготовить поле. В-третьих, расчеты, которые провели коллеги, показывают, что удельный вес каждого матча будет ниже, чем стоимость проведения соревнования из одного матча летом», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

1 мая СМИ сообщали, что следующий сезон в России начнется 13 июля игрой за Суперкубок.