Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на матч OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» (чемпион и обладатель Кубка страны) — «Краснодар» (второе место в РПЛ). Игра пройдет в Волгограде 13 июля, начало — в 20:30. Стоимость билетов — от 500 до 6000 рублей.

Билеты доступны только на сайте официального билетного партнера союза. В случае их покупки на других площадках или с рук РФС не может гарантировать подлинность билетов, а равно и возможность посещения матча.

Дети до пяти лет включительно могут пройти на стадион бесплатно в сопровождении близких родственников без занятия индивидуального зрительского места — отдельный билет не нужен. Карта болельщика для посещения матча не требуется.

«Волгоград Арена» — стадион чемпионата мира 2018 года. Он расположен на берегу Волги, у подножия Мамаева кургана. Арена вмещает 45 тысяч зрителей.