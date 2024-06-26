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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 15:37

Самый дешевый билет на матч Суперкубка «Зенит» — «Краснодар» стоит 500 рублей

РФС начал продажу билетов на матч Суперкубка «Зенит» — «Краснодар»
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Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на матч OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» (чемпион и обладатель Кубка страны) — «Краснодар» (второе место в РПЛ). Игра пройдет в Волгограде 13 июля, начало — в 20:30. Стоимость билетов — от 500 до 6000 рублей.

Билеты доступны только на сайте официального билетного партнера союза. В случае их покупки на других площадках или с рук РФС не может гарантировать подлинность билетов, а равно и возможность посещения матча.

Дети до пяти лет включительно могут пройти на стадион бесплатно в сопровождении близких родственников без занятия индивидуального зрительского места — отдельный билет не нужен. Карта болельщика для посещения матча не требуется.

«Волгоград Арена» — стадион чемпионата мира 2018 года. Он расположен на берегу Волги, у подножия Мамаева кургана. Арена вмещает 45 тысяч зрителей.

Источник: РФС
ФК Зенит
ФК Краснодар
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