Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Все материалы
Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 13:02

РФС организует дополнительные поезда в Казань на матч OLIMPBET Суперкубка России

Суперкубок России.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Российский футбольный союз согласовал с Федеральной пассажирской компанией запуск дополнительных поездов из Москвы в Казань и обратно для болельщиков, которые собираются посетить матч OLIMPBET Суперкубка России 15 июля.

По просьбе РФС ФПК назначила два состава. Первый (№216/215) отправится из Москвы 14 июля в 21.30 и прибудет в Казань в день матча, 15 июля, в 10.36. Обратный маршрут назначен на 1.00 16 июля, поезд прибывает в Москву в тот же день в 15.58. Отправление второго дополнительного поезда (№286/285) запланировано из Москвы на 21.15 14 июля, а в Казань он прибывает в субботу в 12.54. Обратно этот состав отправится 16 июля в 13.22 и будет в Москве в понедельник, 17 июля, в 5.02. Продажа билетов на дополнительные поезда, которые позволят попасть на матч более чем 1000 болельщиков, стартует сегодня в 17.00.

Также РФС согласовал присоединение дополнительных вагонов к уже имеющимся в расписании поездам, следующим по маршрутам Москва — Казань и Санкт-Петербург — Казань и обратно.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА состоится на казанской «АК-Барс Арене» 15 июля и начнется в 17.00. РФС как организатор матча готовит масштабную шоу-программу.

0
Читайте также
Футболисты сборных США и Канады подрались после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
Кастер Семеня выиграла дело в ЕСПЧ о дискриминации из-за уровня тестостерона
На Кубани введен режим ЧС в четырех населенных пунктах из-за ливней
США разозлились из-за недовольства Зеленского по поводу решения НАТО по Украине
МЧС: из-за аномальной жары в четырех федеральных округах могут согнуться рельсы
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Семак: "Показалось, что Лунев ошибся"
Победная раздевалка "Локомотива". Видео
"Локомотив" выиграл Суперкубок России
"Конфликт? У тренера всегда есть конфликт"
Безумная атмосфера Суперкубка России
Фаны "Локо" кидали бутылки. Чалов ответил
Гончаренко гуляет по улицам Нижнего Новгорода перед игрой за Суперкубок с "Локо"
Суперкубок, "Локомотив" - ЦСКА. Где все?!
"Локо": на матч со "Спартаком" - на МЦК
Как "Зенит" отмечал победу в Суперкубке
"Зенит" провел открытую тренировку перед ЦСКА
ВИДЕО! Раздевалка "Зенита"
Артем Дзюба: "Круто начинать карьеру в новом клубе вот так!"
Танцы Артема Дзюбы
"Зенит" - обладатель Суперкубка России!
"Зенит" - "Локомотив": перед матчем
Новый Суперкубок России!
Супердубль Бердыева!
Сергей Фурсенко в павильоне-презентации "Парка футбола"
Зенитовцы и армейцы после матча за Суперкубок
Суперкубок России. Стадион "Кубань" во время матча "Зенит" - ЦСКА
Сергей Семак: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Евгений Алдонин: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Александр Дюков: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Материалы сюжета: OLIMBPET Суперкубок России: «Зенит» — ЦСКА
«Зенит» — ЦСКА, OLIMPBET Суперкубок России: дата матча, составы и трансляция
Вопрос с участием хавбека «Зенита» Клаудиньо в матче за Суперкубок с ЦСКА должен решиться в пятницу
Группа «Ленинград» выступит на открытии OLIMPBET Суперкубка России
На OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА продано более 35 тысяч билетов
«Зенит» не готов к Суперкубку? Что стоит за двумя поражениями ЦСКА от «Динамо»? Отвечает Рабинер
Карасев назначен главным судьей на OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вопрос с участием хавбека «Зенита» Клаудиньо в матче за Суперкубок с ЦСКА должен решиться в пятницу

«Зенит» — ЦСКА, OLIMPBET Суперкубок России: дата матча, составы и трансляция