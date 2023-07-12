РФС организует дополнительные поезда в Казань на матч OLIMPBET Суперкубка России

Российский футбольный союз согласовал с Федеральной пассажирской компанией запуск дополнительных поездов из Москвы в Казань и обратно для болельщиков, которые собираются посетить матч OLIMPBET Суперкубка России 15 июля.

По просьбе РФС ФПК назначила два состава. Первый (№216/215) отправится из Москвы 14 июля в 21.30 и прибудет в Казань в день матча, 15 июля, в 10.36. Обратный маршрут назначен на 1.00 16 июля, поезд прибывает в Москву в тот же день в 15.58. Отправление второго дополнительного поезда (№286/285) запланировано из Москвы на 21.15 14 июля, а в Казань он прибывает в субботу в 12.54. Обратно этот состав отправится 16 июля в 13.22 и будет в Москве в понедельник, 17 июля, в 5.02. Продажа билетов на дополнительные поезда, которые позволят попасть на матч более чем 1000 болельщиков, стартует сегодня в 17.00.

Также РФС согласовал присоединение дополнительных вагонов к уже имеющимся в расписании поездам, следующим по маршрутам Москва — Казань и Санкт-Петербург — Казань и обратно.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА состоится на казанской «АК-Барс Арене» 15 июля и начнется в 17.00. РФС как организатор матча готовит масштабную шоу-программу.