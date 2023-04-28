РФС рассматривает несколько заявок на проведение Суперкубка России

Российский футбольный союз (РФС) в настоящий момент рассматривает несколько заявок на проведение встречи за Суперкубок России, место будет объявлено не позднее чем за месяц до даты матча.

«РФС начал собирать заявки. В настоящий момент есть несколько заявок, которые будут рассматриваться. Согласно регламенту, место проведения матча за суперкубок должно быть объявлено не позднее чем за месяц до даты матча», — приводит текст заявления РФС ТАСС.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что Суперкубок России пройдет 15 июля. По его словам, заявку на проведение матча подала Казань.

Суперкубок России проводится с 2003 года. В матче принимают участие чемпион России и обладатель кубка страны. Предыдущий матч проходил в Санкт-Петербурге, победу в нем одержал «Зенит», обыграв московский «Спартак» (4:0).