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Суперкубок России

Сегодня, 13:20

РФС рассматривает несколько заявок на проведение Суперкубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) в настоящий момент рассматривает несколько заявок на проведение встречи за Суперкубок России, место будет объявлено не позднее чем за месяц до даты матча.

«РФС начал собирать заявки. В настоящий момент есть несколько заявок, которые будут рассматриваться. Согласно регламенту, место проведения матча за суперкубок должно быть объявлено не позднее чем за месяц до даты матча», — приводит текст заявления РФС ТАСС.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что Суперкубок России пройдет 15 июля. По его словам, заявку на проведение матча подала Казань.

Суперкубок России проводится с 2003 года. В матче принимают участие чемпион России и обладатель кубка страны. Предыдущий матч проходил в Санкт-Петербурге, победу в нем одержал «Зенит», обыграв московский «Спартак» (4:0).

Источник: https://tass.ru/sport/17635739
Футбол
РФС
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