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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 22:13

Роман Ротенберг: «Зенит» — флагман нашего футбола и год за годом доказывает это своими победами!»

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в OLIMPBET Суперкубке России.

«Сегодня внимание всех любителей спорта страны было приковано к матчу «Зенит» — ЦСКА, который прошел в Казани. На поле вышли две сильнейших команды — действующий чемпион против обладателя Суперкубка. И накал игры с нулевой ничьей в основное время еще раз это подтверждает. Петербургская команда в очередной раз продемонстрировала высочайшее мастерство, профессионализм и чемпионское хладнокровие, вырвав победу в серии пенальти.

Поздравляю всех болельщиков бело-голубых, Алексея Борисовича Миллера и «Газпром» с очередным Кубком и рекордной восьмой победой клуба в Суперкубках, с 27-м трофеем в истории! «Зенит» — флагман нашего футбола и год за годом доказывает это своими победами!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

«Зенит» по пенальти обыграл ЦСКА (0:0, пенальти - 5:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Встреча прошла в Казани на «Ак Барс Арене».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев.

Источник: Telegram-канал Романа Ротенберга
ФК Зенит
ХК СКА
Роман Ротенберг
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