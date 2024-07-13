Ротенберг: «Зенит» показал очень красивый футбол — в лучших традициях самых зрелищных команд Евро-2024»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с завоеванием OLIMPBET Суперкубка России.

13 июля сине-бело-голубые со счетом 4:2 обыграли «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграли турнир.

«От всей души поздравляю всех футболистов, тренеров, руководителей и болельщиков сине-бело-голубых с уникальным достижением! Cине-бело-голубые показали смелый и очень красивый футбол — в лучших традициях самых зрелищных команд Евро-2024. Уверен, эта победа даст отличный настрой на весь грядущий сезон — сезон столетия Зенита. Желаю нашим футбольным землякам продолжать чемпионский путь и всегда радовать болельщиком яркой и результативной игрой!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Для петербуржцев этот трофей стал 30-й в истории клуба. На счету сине-бело-голубых 11 кубков чемпионов страны, 6 побед в Кубке страны, 10 Суперкубков, Кубок премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.