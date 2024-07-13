Семак: «Глушенков и Вендел хорошо сыграли в матче против «Краснодара»

13 июля, 23:27
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего команды Максима Глушенкова в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара» (4:2).
24-летний футболист отметился двумя голами в этой встрече. Он перешел в петербургский клуб 20 июня.
— Как вам Глушенков?
— Он и Вендел хорошо сыграли. Два игрока, которые провели матч прилично сегодня.
— Нужен такой команде Соболев?
— Это вопрос не ко мне.
«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы берут титул пятый раз подряд.