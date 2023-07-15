Семак прокомментировал травму Мантуана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о травме полузащитника Густаво Мантуана, которую бразилец получил в матче против ЦСКА (0:0, пенальти 5:4) в OLIMPBET Суперкубке России.

— Мантуан получил серьезную травму?

— На первый взгляд, ничего такого. У него свело ногу, состояние не очень оптимальное и долго не проходил мышечный спазм. На первый взгляд все с ним нормально.

У нас все живы и здоровы. Только Мантуан — ногу свело. Слава богу, у нас нет повреждений после сегодняшнего матча, — сказал Семак на пресс-конференции.

22-летний полузащитник вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90+2-й минуте встречи.