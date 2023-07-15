Семак выиграл 10 титулов в качестве тренера и в шаге от достижений Романцева и Газзаева

Сегодня, 20:08
Сергей Семак в четвертый раз подряд привел «Зенит» к Суперкубку России и установил тренерский рекорд по числу побед в этом турнире.
47-летний специалист обогнал Юрия Семина, который трижды брал первый трофей сезона с «Локомотивом». Теперь в активе Семака 10 титулов в должности главного тренера «Зенита». Больше с российскими командами завоевывали только три легендарных специалиста. У Олега Романцева и Валерия Газзаева по 11 трофеев, у Юрия Семина — 12.
Тренеры, выигрывавшие трофеи с российскими клубами
|
Тренер
|
Клубы*
|
ЧР
|
КР
|
СКР
|
КПЛ
|
ЕК
|
Всего
|
Юрий Семин
|
Локомотив
|
3
|
6
|
3
|
0
|
0
|
12
|
Олег Романцев
|
Спартак
|
8
|
3
|
0
|
0
|
0
|
11
|
Валерий Газзаев
|
Алания, ЦСКА
|
4
|
4
|
2
|
0
|
1
|
11
|
Сергей Семак
|
Зенит
|
5
|
1
|
4
|
0
|
0
|
10
|
Леонид Слуцкий
|
ЦСКА
|
3
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7
|
Курбан Бердыев
|
Рубин
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
5
|
Дик Адвокат
|
Зенит
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
4
|
Лучано Спаллетти
|
Зенит
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Зенит
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
Зико
|
ЦСКА
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
Массимо Каррера
|
Спартак
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
Юрий Миронов
|
Торпедо
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Константин Бесков
|
Динамо
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Георгий Ярцев
|
Спартак
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Анатолий Давыдов
|
Зенит
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Властимил Петржела
|
Зенит
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Артур Жорже
|
ЦСКА
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Ваит Талгаев
|
Терек
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Анатолий Бышовец
|
Локомотив
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Миодраг Божович
|
Ростов
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Игорь Черевченко
|
Локомотив
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Мирча Луческу
|
Зенит
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Дмитрий Парфенов
|
Тосно
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Виктор Гончаренко
|
ЦСКА
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Марко Николич
|
Локомотив
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Паоло Ваноли
|
Спартак
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Владимир Федотов
|
ЦСКА
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
* Клубы, с которыми тренер выигрывал трофеи.