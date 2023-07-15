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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 20:08

Семак выиграл 10 титулов в качестве тренера и в шаге от достижений Романцева и Газзаева

Кирилл Бурдаков
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Сергей Семак в четвертый раз подряд привел «Зенит» к Суперкубку России и установил тренерский рекорд по числу побед в этом турнире.

47-летний специалист обогнал Юрия Семина, который трижды брал первый трофей сезона с «Локомотивом». Теперь в активе Семака 10 титулов в должности главного тренера «Зенита». Больше с российскими командами завоевывали только три легендарных специалиста. У Олега Романцева и Валерия Газзаева по 11 трофеев, у Юрия Семина — 12.

Тренеры, выигрывавшие трофеи с российскими клубами

Тренер

Клубы*

ЧР

КР

СКР

КПЛ

ЕК

Всего

Юрий Семин

Локомотив

3

6

3

0

0

12

Олег Романцев

Спартак

8

3

0

0

0

11

Валерий Газзаев

Алания, ЦСКА

4

4

2

0

1

11

Сергей Семак

Зенит

5

1

4

0

0

10

Леонид Слуцкий

ЦСКА

3

2

2

0

0

7

Курбан Бердыев

Рубин

2

1

2

0

0

5

Дик Адвокат

Зенит

1

0

1

0

2

4

Лучано Спаллетти

Зенит

2

1

1

0

0

4

Андре Виллаш-Боаш

Зенит

1

1

1

0

0

3

Зико

ЦСКА

0

1

1

0

0

2

Массимо Каррера

Спартак

1

0

1

0

0

2

Юрий Миронов

Торпедо

0

1

0

0

0

1

Константин Бесков

Динамо

0

1

0

0

0

1

Георгий Ярцев

Спартак

1

0

0

0

0

1

Анатолий Давыдов

Зенит

0

1

0

0

0

1

Властимил Петржела

Зенит

0

0

0

1

0

1

Артур Жорже

ЦСКА

0

0

1

0

0

1

Ваит Талгаев

Терек

0

1

0

0

0

1

Анатолий Бышовец

Локомотив

0

1

0

0

0

1

Миодраг Божович

Ростов

0

1

0

0

0

1

Игорь Черевченко

Локомотив

0

1

0

0

0

1

Мирча Луческу

Зенит

0

0

1

0

0

1

Дмитрий Парфенов

Тосно

0

1

0

0

0

1

Виктор Гончаренко

ЦСКА

0

0

1

0

0

1

Марко Николич

Локомотив

0

1

0

0

0

1

Паоло Ваноли

Спартак

0

1

0

0

0

1

Владимир Федотов

ЦСКА

0

1

0

0

0

1

* Клубы, с которыми тренер выигрывал трофеи.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
1
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