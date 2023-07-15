Семак выиграл 10 титулов в качестве тренера и в шаге от достижений Романцева и Газзаева

Сергей Семак в четвертый раз подряд привел «Зенит» к Суперкубку России и установил тренерский рекорд по числу побед в этом турнире.

47-летний специалист обогнал Юрия Семина, который трижды брал первый трофей сезона с «Локомотивом». Теперь в активе Семака 10 титулов в должности главного тренера «Зенита». Больше с российскими командами завоевывали только три легендарных специалиста. У Олега Романцева и Валерия Газзаева по 11 трофеев, у Юрия Семина — 12.

Тренеры, выигрывавшие трофеи с российскими клубами

Тренер Клубы* ЧР КР СКР КПЛ ЕК Всего Юрий Семин Локомотив 3 6 3 0 0 12 Олег Романцев Спартак 8 3 0 0 0 11 Валерий Газзаев Алания, ЦСКА 4 4 2 0 1 11 Сергей Семак Зенит 5 1 4 0 0 10 Леонид Слуцкий ЦСКА 3 2 2 0 0 7 Курбан Бердыев Рубин 2 1 2 0 0 5 Дик Адвокат Зенит 1 0 1 0 2 4 Лучано Спаллетти Зенит 2 1 1 0 0 4 Андре Виллаш-Боаш Зенит 1 1 1 0 0 3 Зико ЦСКА 0 1 1 0 0 2 Массимо Каррера Спартак 1 0 1 0 0 2 Юрий Миронов Торпедо 0 1 0 0 0 1 Константин Бесков Динамо 0 1 0 0 0 1 Георгий Ярцев Спартак 1 0 0 0 0 1 Анатолий Давыдов Зенит 0 1 0 0 0 1 Властимил Петржела Зенит 0 0 0 1 0 1 Артур Жорже ЦСКА 0 0 1 0 0 1 Ваит Талгаев Терек 0 1 0 0 0 1 Анатолий Бышовец Локомотив 0 1 0 0 0 1 Миодраг Божович Ростов 0 1 0 0 0 1 Игорь Черевченко Локомотив 0 1 0 0 0 1 Мирча Луческу Зенит 0 0 1 0 0 1 Дмитрий Парфенов Тосно 0 1 0 0 0 1 Виктор Гончаренко ЦСКА 0 0 1 0 0 1 Марко Николич Локомотив 0 1 0 0 0 1 Паоло Ваноли Спартак 0 1 0 0 0 1 Владимир Федотов ЦСКА 0 1 0 0 0 1

* Клубы, с которыми тренер выигрывал трофеи.