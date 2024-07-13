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Сегодня, 22:55

Семак выиграл 13-й трофей на посту главного тренера «Зенита»

Алина Савинова
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2) и стал обладателем OLIMPBET Суперкубка России-2024.

Возглавляющий петербургскую команду Сергей Семак завоевал 13-й трофей вместе с сине-бело-голубыми. Во главе «Зенита» 48-летний специалист 6 раз становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и 5 раз — Суперкубок России.

Семак возглавляет питерскую команду с 2018 года. 28 мая сразу после победы над «Ростовом» в 30-м туре РПЛ сезона-2023/24 он подписал новый контракт с «Зенитом» на пять лет.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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