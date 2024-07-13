Семак заявил, что Суперкубок уступает по эмоциям чемпионату и Кубку России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в комментарии для «СЭ» сравнил OLIMPBET Суперкубок России с чемпионатом и Кубком страны с точки зрения эмоциональной составляющей.

— Конечно, Суперкубок уступает по эмоциям чемпионату и Кубку России. Но любой трофей идет в копилку нашего клуба. Нам очень приятно отметить эту победу с болельщиками, — сказал Семак «СЭ».

13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2) и в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России. Теперь на счету клуба из Санкт-Петербурга 30 трофеев.