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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 15:44

Сенников рассказал об ожиданиях от Суперкубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча «Зенита» против «Краснодара» за Суперкубок России.

«Непонятно, как подготовился «Краснодар» к Суперкубку. Кордоба еще в сборной Колумбии. Понятно, что из «Краснодара» многие футболисты ушли, но у команды длинная скамейка. Серьезных проблем с составом не будет. Преимущество в матче на стороне «Зенита», но непонятно, как новые футболисты будут взаимодействовать друг с другом», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

«Зенит» и «Краснодар» 13 июля сыграют в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Волгограде. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Сенников
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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