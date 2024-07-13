Семак про обращение Глушенкова к хейтерам: «Не вижу в этом ничего плохого»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с полузащитником Клаудиньо в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара» (4:2).

После замены на 62-й минуте игры бразильский футболист не стал пожимать руку своему тренеру и сразу отправился в подтрибунное помещение.

— Показалось, что было недопонимание с Клаудиньо.

— Никакого недопонимания нет. Он немножко расстроился. Он всегда хочет играть, но мы выстраиваем план подготовки и должны беречь наших лидеров. И Клаудиньо, и Вендела. На сегодняшний день им было достаточно играть, не так много. Порадовались вместе с ним после матча. Шикарно поздравили в победой друг друга. Никаких проблем нет.

— Как вы оцените игру Глушенкова?

— Прекрасно сыграл Максим. Действовал полезно. И не только в атаке, но и в обороне. Все работают на результат и на команду. Максим не исключение. И он, и Вендел сегодня провели очень хороший матч и с точки зрения результативных действий на футбольном поле, и с точки зрения самой игры и качества игры не только в атаке, но и обороне.

— Видели до матча момент со словами Максима Глушенкова про клоунов? Как относитесь к этому? Не перебарщивает ли Максим с тем же празднованием?

— Не видел.

— Девушка Максима выложила видео, где Максим реагирует на «клоунов» в Telegram-канале на его переход.

— Мне кажется, что если там реакция на те неадекватные комментарии или высказывания в его сторону, то с его стороны это нормальная реакция. Не самое грубое слово по отношению к людям, которые оскорбляют в соцсетях его или его девушку. Не вижу в этом ничего плохого. Думаю, это адресовано тем, кто этого заслуживает.

Ранее новичок сине-бело-голубых Максим Глушенков обратился к хейтерам на фоне его перехода в питерский клуб со словами: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо».