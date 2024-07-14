Шипицин: «Зенит» выше «Краснодара» на две-три головы»

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин прокомментировал поражение краснодарской команды в OLIMPBET Суперкубке России от «Зенита» (2:4).

«Зенит» просто на две-три головы выше «Краснодара» на данный момент. Если в том сезоне «Краснодар» ещё как-то боролся, то здесь, может, не хватало Кордобы. Сейчас я не знаю, чем «Краснодар» может взять «Зенит». Приобретения? Пока не вижу, что Смолов и Козлов как-то усилили «Краснодар». Да, Смолов забил, но при каком счёте? А футболисты «Зенита» между ног проверяли в центре. Дай бог Смолову забить в чемпионате 15-20 голов, это стало бы плюсом для «Краснодара». Ну а так, «Зенит» летом усилился, а «Краснодар» чуть просел", — приводит слова Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы взяли титул пятый год подряд