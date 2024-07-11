Силкин признался, что больше ждет финал Евро-2024, чем Суперкубок России

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин признался, что ждет финала Евро-2024 больше, чем матча за Суперкубок России.

«Если честно, мне этот матч особо неинтересен. Я больше жду финала Евро, чем эту игру. На что там смотреть? «Краснодар» в разобранном состоянии, усиления практически нет. Что касается «Зенита», да, у них мощнейшая атака, но в обороне есть проблемы. Не уверен, что «Краснодар» сможет этим воспользоваться», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

«Зенит» и «Краснодар» 13 июля сыграют в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Волгограде. Начало — в 20.30 по московскому времени.