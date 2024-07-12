Суперкубок России 2024: кто участвует в матче и где пройдет игра

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в матче за Суперкубок России

В матче за OLIMPBET-Суперкубок России 2024 года 13 июля примут участие «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на одноименной арене. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

«Волгоград Арена» вмещает 45 568 зрителей. Стадион является домашним для команды Мелбет-Первой лиги «Ротор».

Ключевые события матча за Суперкубок России-2024 по футболу будут доступны в матч-центре «СЭ». Видеотрансляцию поединка «Зенит» — «Краснодар» 13 июля можно будет посмотреть бесплатно и в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Она начнется в 19.30 мск.

В сезоне-2023/2024 питерский «Зенит» выиграл Кубок России и занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 57 очками. «Краснодар» стал вторым в чемпионате с 56 баллами.

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