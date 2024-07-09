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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 17:30

Суперкубок России увидят жители Николаевска и Камышина

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Как сообщили «СЭ» в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, 11 июля Суперкубок доставят в Николаевск. Там в полдень планируется проведение автограф-сессии с Евгением Алдониным, Юрием Жирковым, Романом Широковым, Валерием Есиповым и Андреем Аршавиным. Затем кубок переедет в Камышин, в 15.30 его выставят на Центральной набережной.

В пятницу, 12 июля трофей доставят в Волгоград, где в 15.00 в амфитеатре на Центральной набережной состоится его презентация.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) к 9 июля реализовал более 40 тысяч билетов на матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» встретится с «Краснодаром».

Матч состоится в Волгограде 13 июля и начнется в 20.30 по московскому времени.

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