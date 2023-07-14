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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 15:56

Тарханов считает, что в матче за OLIMPBET Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» нет фаворита

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«Если честно, то сложно сказать, как сложится эта игра. Первый официальный матч всегда непредсказуем, так как команды в разном состоянии. В этой встрече фаворита точно нет. Наверное, «Зенит» за счет уровня футболистов и класса может добиться победы. Но это матч за кубок, здесь возможно все», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Игра между ЦСКА и «Зенитом» пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-v-matche-za-superkubok-rossii-favorita-net-komandy-v-razny-h-sostoyaniyah/
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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