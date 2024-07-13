Ташуев: «Нельзя считать «Зенит» явным фаворитом в матче за Суперкубок»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Нельзя считать «Зенит» явным фаворитом в этом матче. «Краснодар» тоже хорошая команда, несмотря на потери, такие как Кордоба и Оласа. Но кубковые матчи особенные. Каждый эпизод на вес золота. Любая ошибка — и ты можешь проиграть титул. «Краснодар» должен быть мотивирован. Все-таки у них нет ни одного трофея за столько лет. У «Зенита» новички будут пытаться доказывать, что они достойны играть в этом клубе. Игра, скорее всего, будет смотрибельная, но результат будет непредсказуемый», — сказал Ташуев «СЭ».

Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 13 июля, на «Волгоград Арене». Начало матча — в 20.30 мск.