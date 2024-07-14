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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 20:24

Ташуев об игре Глушенкова за «Зенит»: «Локомотив» кусает локти, и это мягко сказано»

Константин Белов
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче против «Краснодара» (4:2) за OLIMPBET Суперкубок России.

«Сейчас «Локомотив» кусает локти, и это мягко сказано, из-за ухода Глушенкова. Он один из лучших атакующих футболистов в России. Это явное усиление для «Зенита». Есть большая вероятно, что он еще улучшит свою результативность благодаря переходу в новый клуб, где играют такие мастера», — сказал Ташуев «СЭ».

24-летний Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». С января 2023 года футболист выступал за «Локомотив». В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Сергей Ташуев
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