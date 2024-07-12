Ташуев рассказал об ожиданиях от матча «Краснодара» с «Зенитом» в Суперкубке России

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев рассказал, чего ждет от матча за Суперкубок России, в котором встретятся «быки» и «Зенит».

— Это, конечно, престижный матч, но больше выставочный. Возможно, будут неоптимальные составы, потому что еще неделя до старта чемпионата России. Чтобы играли те, кто готов, и чтобы минимизировать травматизм. Думаю, что «Краснодар» более мотивирован. У него нет титулов. «Зенит» будет играть как обычно. Он хочет выиграть. Я бы не назвал здесь фаворита. Хотя потери у «Краснодара» большие: Кордоба и другие ребята, которые сейчас играют на Кубке Америки. Проблем хватает, — цитирует Ташуева «РБ Спорт».