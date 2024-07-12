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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 18:59

Ташуев рассказал об ожиданиях от матча «Краснодара» с «Зенитом» в Суперкубке России

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев рассказал, чего ждет от матча за Суперкубок России, в котором встретятся «быки» и «Зенит».

— Это, конечно, престижный матч, но больше выставочный. Возможно, будут неоптимальные составы, потому что еще неделя до старта чемпионата России. Чтобы играли те, кто готов, и чтобы минимизировать травматизм. Думаю, что «Краснодар» более мотивирован. У него нет титулов. «Зенит» будет играть как обычно. Он хочет выиграть. Я бы не назвал здесь фаворита. Хотя потери у «Краснодара» большие: Кордоба и другие ребята, которые сейчас играют на Кубке Америки. Проблем хватает, — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

В матче за OLIMPBET-Суперкубок России 2024 года 13 июля примут участие «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на одноименной арене. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-tashuev-krasnodar-budet-bolee-motivirovan-v-matche-za-superkubok/
ФК Краснодар
Сергей Ташуев
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