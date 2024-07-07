Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
OLIMPBET-Суперкубок России. Новости
Новости
Статьи
Все материалы
Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 19:23

Тимощук оценил готовность «Зенита» к матчу за Суперкубок России

Telegram Дзен

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил готовность петербургской команды к матчу за Суперкубок России-2024 против «Краснодара».

Встреча пройдет 13 июля в Волгограде.

«Учитывая те физические показатели, которые мы получаем от футболистов, тестирование, игроки все приехали в достаточно хорошем состоянии. Видно, что многие из них готовились и к физической работе. Поэтому думаю, что к матчу на Суперкубок, может быть, будем не в супероптимальном состоянии, но к началу чемпионата, думаю, все будут уже полностью готовы», — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».

В летнее межсезонье «Зенит» принимает участие в Летнем Кубке. Матчи товарищеского турнира проходят в Санкт-Петербурге.

В прошлом году обладателем Суперкубка России стал «Зенит», обыгравший ЦСКА по серии пенальти.

Источник: ФК «Зенит»
Анатолий Тимощук
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
Обсудить
Читайте также
«Ювентус» подписал Дугласа Луиса и его девушку Алишу Леманн
Шахматист Зиаур Рахман умер во время матча чемпионата Бангладеш
Москалькова попросила Киев проверить данные об убийстве военнопленного из России
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
В ФК «Сокол» объяснили решение продать команду через «Авито»
Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Галактионов: «Уровень Джикии не подвергается сомнению, дальше — вопрос переговоров»
Булыкин объяснил, почему «Зенит» хочет расстаться с Сергеевым
Корнеев: «Дзюба сможет приносить пользу, если достигнет оптимальной формы. Но какой клуб рискнет?»
В «Оренбурге» заявили, что клуб не устраивает предложенная «Рубином» сумма за форварда Мансилью
Агенты Сако сообщили, что клубы РПЛ следят за защитником «Монпелье»
В «Зените» назвали слухами информацию о возможном переходе Сергеева в «Крылья Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Кордоба, Кастаньо и Оласа не сыграют за «Краснодар» в Суперкубке России против «Зенита»