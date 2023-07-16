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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 13:07

Тошич уверен, что ЦСКА навяжет «Зениту» борьбу за чемпионство

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подвел итоги OLIMPBET Суперкубка России.

15 июля в матче за Суперкубок страны «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, по пенальти — 5-4) и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.

«Не стоит долго думать о поражении в Суперкубке России. Это всего лишь один матч — может произойти все, что угодно. Надо двигаться дальше и становиться еще сильнее. У ЦСКА отличная команда, они навяжут «Зениту» борьбу за чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Тошича.

В первом туре нового сезона РПЛ, который стартует 21 июля, команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Пари НН», а армейцы встретятся с «Уралом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zoran-toshich-u-tsska-otlichnaya-komanda-oni-navyazhut-zenitu-bor-bu-za-chempionstvo/
Зоран Тошич
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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