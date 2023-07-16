В Казани после матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА задержали 196 фанатов

В Казани после матча за Суперкубок России задержали 196 фанатов

В МВД по Республике Татарстан сообщили о задержаниях в день матча за OLIMPBET Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» (0:0, пенальти — 5:4) в Казани.

«В отдел были доставлены 196 болельщиков. Составлено 156 административных протоколов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Протоколы были составлены за публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций.

На стадионе присутствовало 40876 болельщиков.

15 июля в матче за OLIMPBET Суперкубок России, который прошел в Казани, «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4) и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).