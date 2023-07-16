Газзаев о переходе Медины в «Спартак»: «Никогда не считал его системообразующим игроком»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» заявил, что не считает уход Медины в «Спартак» серьезной потерей.

Армейцы в матче за OLIMPBET Суперкубок России проиграли «Зениту» (0:0, 4:5 пен.).

— ЦСКА не заметил ухода Медины? Зайнутдинов провел сильный матч?

— Я в общем-то никогда и не считал Медину системообразующим игроком армейцев. При этом соглашусь с вами. Зайнутдинов понравился. Играл агрессивно, нагнетал на своем фланге, выполнил отличную передачу на Гайича, но Кержаков сыграл в том эпизоде блестяще. Хорошо вошел в игру Кучаев. Выделил бы связку в обороне Роша-Мойзес. Они действовали без ошибок! Единственное — не хватило, наверное, исполнителя, который бы доставлял мячи Чалову. Нужен атакующий креативный полузащитник. А так. как я заметил выше, ЦСКА смотрелся предпочтительнее.

Полное интервью Валерия Газзаева «СЭ»