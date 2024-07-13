Вендел забил свой 20-й гол за «Зенит»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел достиг отметки в 20 голов за сине-бело-голубых.

26-летний футболист отличился в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара». Гол, который Вендел забил на 33-й минуте, стал для него юбилейным в 124 игре за клуб из Санкт-Петербурга.

Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» проходит на стадионе «Волгоград Арена». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в 2020 году. Его контракт с питерцами рассчитан до лета 2027-го.