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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 08:44

Ветеран ЦСКА Пономарев считает, что армейцы полностью переиграли «Зенит» в финале OLIMPBET Суперкубка России

Руслан Минаев
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение армейцев от «Зенита» (0:0, 4:5 пен.) в финале OLIMPBET Суперкубка России.

«Это поражение незаслуженное для ЦСКА, а также незаслуженная победа «Зенита». Я видел, что игроки петербургской команды уже доигрывали матч и готовились к серии пенальти. Во второй половине второго тайме они только резину тянули. Так они добились одиннадцатиметровых ударов. Армейцы играли гораздо лучше и интереснее, в творческом, техническом и физическом планах они полностью переиграли «Зенит», — цитирует Пономарева betonmobile.ru.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

Источник: betonmobile.ru
Владимир Пономарев (СССР)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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