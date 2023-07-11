Вопрос с участием хавбека «Зенита» Клаудиньо в матче за Суперкубок с ЦСКА должен решиться в пятницу

Как стало известно «СЭ», первое медобследование полузащитника «Зенита» Клаудиньо показало, что серьезной травмы футболист избежал. 26-летний бразилец получил повреждение 9 июля в товарищеском матче с «Фенербахче» (0:0, пенальти 4:3).

Однако его участие в игре за OLIMPBET Суперкубок России с ЦСКА пока остается под вопросом — все риски и возможность выхода хавбека на поле во встрече за трофей медицинский штаб питерцев доложен оценить к пятнице, 14 июля. Именно в этот день команда Сергея Семака вылетит в столицу Татарстана.

Во вторник Клаудиньо не тренировался — у «Зенита» был выходной. Чемпионы возобновят занятия в среду.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 15 июля в Казани, начало — в 17.00 по московскому времени.