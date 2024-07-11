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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 16:22

Защитник «Зенита» Нино не занимался в общей группе перед матчем за Суперкубок России

Алексей Михайлов
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Защитник «Зенита» Нино не занимался в общей тренировочной группе в преддверии матча за Суперкубок России против «Краснодара», сообщил корреспондент «СЭ» с места событий.

На предсезонном летнем турнире в Санкт-Петербурге Нино провел два матча из трех: сыграл по тайму против «Сочи» и аргентинского «Тальереса». Ни в одном из двух матчей, сыгранных петербуржцами 8 июля, против «Ленинградца» и сербской «Црвены Звезды», бразилец участия не принимал.

Матч за Суперкубок России пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 20.30 МСК.

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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