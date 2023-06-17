Зделар считает, что ЦСКА показал лучший футбол среди всех команд РПЛ в весенней части сезона

Защитник ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в рамках OLIMPBET Суперкубка России.

«В весенней части сезона среди всех команд РПЛ мы показывали лучший футбол. Да, «Зенит» — хорошая и сильная команда, каждый из нас знает об этом. Мы уже показали, что можем их обыгрывать, поэтому к матчу Суперкубка, 15 июля, мы будем тщательно готовиться. Мы обыграли «Зенит» дома, хотим это повторить и в таком важном матче. Посмотрим, что будет, пока наша задача — хорошо отдохнуть после тяжелого сезона», — цитирует Зделара Sport24.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России пройдет 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».