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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 17:43

Зделар считает, что ЦСКА показал лучший футбол среди всех команд РПЛ в весенней части сезона

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в рамках OLIMPBET Суперкубка России.

«В весенней части сезона среди всех команд РПЛ мы показывали лучший футбол. Да, «Зенит» — хорошая и сильная команда, каждый из нас знает об этом. Мы уже показали, что можем их обыгрывать, поэтому к матчу Суперкубка, 15 июля, мы будем тщательно готовиться. Мы обыграли «Зенит» дома, хотим это повторить и в таком важном матче. Посмотрим, что будет, пока наша задача — хорошо отдохнуть после тяжелого сезона», — цитирует Зделара Sport24.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России пройдет 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-17-zdelar-tsska-pokazal-luchshiy-futbol-sredi-vsekh-komand-rpl-v-vesenney-chasti-sezona
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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