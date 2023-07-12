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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 13:15

«Зенит» — ЦСКА, OLIMPBET Суперкубок России: дата матча, составы и трансляция

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Суперкубок России
Суперкубок России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Основная информация о матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Дата и время начала OLIMPBET Суперкубка России

Матч OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 15 июля. Начало — 17:00 по московскому времени. Это будет 15-й решающий матч между чемпионом и обладателем Кубка России (или вице-чемпионом страны).

«Зенит» и ЦСКА трижды встречались в матчах за Суперкубок России. Обе команды являются рекордсменами по числу побед — каждая выигрывала трофей 7 раз.

Стадион «Ак Барс Арена»
Фото Александр Волгин

Где пройдет Суперкубок России 2023

Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Это один из самых вместительных стадионов России, который рассчитан на 45 379 человек. Арена принимала церемонии открытия и закрытия XXVII Всемирной летней универсиады в Казани, чемпионат мира FINA по водным видам спорта 2015 года, матчи Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Зенит» и ЦСКА: соперники по Суперкубку России

«Зенит» 11-й раз выступит в Суперкубке. Клуб получил это право как действующий чемпион России. В сезоне-2022/23 петербуржцы завоевали титул в 26-м туре чемпионата 7 мая. Сине-бело-голубые являются действующими обладателями Суперкубка страны.

ЦСКА получил право на игру в Суперкубке в качестве обладателя Кубка России. В финале турнира сезона-2022/23 армейцы в серии пенальти победили «Краснодар». Клуб в 12-й раз примет участие в матче Суперкубка.

Футболисты Малком и Виллиан Роша
Малком и Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» — ЦСКА: ориентировочные составы команд

Участие полузащитника «Зенита» Клаудиньо в игре за OLIMPBET Суперкубок России с ЦСКА пока остается под вопросом. 26-летний бразилец получил повреждение 9 июля в товарищеском матче с «Фенербахче» (0:0, пенальти 4:3).

Нападающий ЦСКА Хорхе Карраскаль сыграл всего 60 минут за два товарищеских матча лета-2023, а в последнем и вовсе не вышел на поле. Теоретически его уход возможен, но пока все держится на уровне слухов, которые опровергаются.

Возможные стартовые составы

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Адамов, Караваев, Ду Кейрос, Дуглас, Клаудиньо (?), Малком, Мостовой, Сергеев.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Глебов, Роша, Набабкин, Зайнутдинов, Мухин, Зделар, Карраскаль (?), Заболотный, Чалов, Гайч.

Летние трансферы «Зенита»

Пришли
Никита Гойло («Пари НН»)
Ду Кейрос («Коринтианс»)
Александр Коваленко («Сочи»)
Густаво Мантуан («Коринтианс», выкуп)
Станислав Лапинский (ЦСКА)
Возможный переход
Марио Фернандес (свободный агент)
Ушли
Александр Дегтев («Сочи»)
Кирилл Столбов («Ростов», аренда)
Даниил Шамкин («Торпедо»)
Далер Кузяев («Гавр», свободный агент)

Летние трансферы ЦСКА

Пришли
Данила Боков («Салют», окончание аренды)
Матвей Лукин (ЦСКА-2)
Вадим Конюхов («Уфа», окончание аренды)
Мойзес («Интернасьонал», выкуп)
Владислав Яковлев («Пари НН», окончание аренды)
Ушли
Илья Помазун («Урал», аренда)
Георгий Щенников (окончание контракта)
Андрей Савинов («СКА-Хабаровск», аренда)
Сергей Пряхин («Балтика»)
Тигран Аванесян («Балтика»)
Хесус Медина («Спартак»)
Станислав Лапинский («Зенит»)
Арнор Сигурдссон (приостановка контракта, «Блэкберн»)
Чидера Эджуке (приостановка контракта)
Илья Шкурин («Сталь», аренда)

РПЛ, таблица трансферов лета: все переходы и потенциальные сделки в премьер-лиге — в одном материале на сайте.

Прогнозы на OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА

Аналитики отдают предпочтение сине-бело-голубым: на победу команды Сергея Семака в основное время доступен коэффициент 1.97, что составляет примерно 49% вероятности. Выигрыш армейцев можно взять за 3.93 (25%), на ничью предложена чуть меньшая котировка 3.87 (26%).

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.88. Соперники действительно не всегда выдавали яркие поединки: в последних 10 официальных поединках пробивали отметку в три забитых мяча только в половине. Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.83, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.96.

Суперкубок России
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Зенит» — ЦСКА: прямая трансляция Суперкубка России

РФС, «Матч ТВ» и сеть кинотеатров «Формула Кино Синема Парк» организуют показ матча за OLIMPBET Суперкубок России по футболу в кинотеатрах 34 городов России. Следить за игрой в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч ТВ» и в матч-центре и онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

OLIMPBET Суперкубок России: анонс, прогнозы и другие материалы о матче на странице турнира.

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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