«Зенит» — ЦСКА: смотреть прямую трансляцию матча Суперкубка России онлайн

Сегодня «Зенит» и ЦСКА сыграют в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Начало игры — в 17.00 по московскому времени, она пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

Следить за матчем «Зенит» — ЦСКА вы можете в текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ». Смотреть игру Суперкубка можно с помощью видеотрансляции — в прямом эфире на федеральном спортивном телеканеле «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Как стало известно «СЭ», матч Суперкубка в Казани посетит 41 тысяча зрителей. «Ак Барс Арена» рассчитана на 45 тысяч человек.

«Зенит» выиграл три Суперкубка страны подряд. В прошлый раз петербургский клуб победил «Спартак». «Зенит» и ЦСКА выигрывали трофей по 7 раз в своей истории, что является рекордом турнира.