«Зенит» и ЦСКА сыграют друг с другом в матче Суперкубка России в четвертый раз

«Зенит» и ЦСКА встретятся в матче за OLIMPBET Суперкубок России и в четвертый раз в истории разыграют этот трофей. Игра пройдет в субботу, 15 июля, в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 17:00.

Соперничество этих клубов является одним из самых интересных в российском футболе и в том числе олицетворяет собой противостояние двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. В российской истории встреч «Зенита» и ЦСКА, самых успешных клубов двух последних десятилетий, питерская команда одержала 31 победу, московская — 26, ничья фиксировалась 17 раз, разность мячей 95 — 86.

«Зенит» — ЦСКА: чемпионат России

«Зенит» — ЦСКА: + 22 = 17 — 17, мячи 74 — 62

В пяти последних матчах в рамках первенства страны преимущество на стороне клуба из Санкт-Петербурга: 4 победы против одной у москвичей. Однако ЦСКА удалось победить в последнем очном матче команд — 19 марта 2023 года (1:0).

19.03.2023

ЦСКА — Зенит — 1:0

13.08.2022

«Зенит» — ЦСКА — 2:1

28.11.2021

ЦСКА — «Зенит» — 0:2

26.08.2021

«Зенит» — ЦСКА — 1:0

17.03.2021

ЦСКА — «Зенит» — 2:3

«Зенит» — ЦСКА: Кубок России

«Зенит» — ЦСКА: + 3 = 0 — 7, мячи 8 — 16

В матчах Кубка страны «Зенит» и ЦСКА последний раз встречались еще в 2016 году. В этом турнире статистика на стороне армейцев — в пяти последних матчах они четыре раза побеждали петербуржцев. Правда, последняя очная встреча оказалась за питерским клубом

02.05.2016

ЦСКА — «Зенит» — 1:4

20.04.2011

«Зенит» — ЦСКА — 0:2

10.05.2006

«Зенит» — ЦСКА — 0:3

03.05.2006

ЦСКА — «Зенит» — 1:0

25.05.2005

ЦСКА — «Зенит» — 2:0

«Зенит» — ЦСКА: Суперкубок России

«Зенит» — ЦСКА: + 2 = 0 — 1, мячи 2 — 3

В матче за Суперкубок страны команды встречались трижды. Первый матч состоялся в Краснодаре в 2011 году — тогда победу с минимальным счетом одержал «Зенит». Спустя два года ЦСКА удалось взять реванш и завоевать трофей. Последняя встреча команд в рамках Суперкубка состоялась в 2016 году — тогда сильнее оказались петербужцы и вновь победили с минимальным счетом.

06.03.2011

«Зенит» — ЦСКА — 1:0

13.07.2013

ЦСКА — «Зенит» — 3:0

23.07.2016

ЦСКА — «Зенит» — 0:1

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