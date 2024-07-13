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Сегодня, 10:00

«Зенит» — «Краснодар»: кто победит в матче Суперкубка России — каким будет результат

«Зенит» является фаворитом матча за Суперкубка России с «Краснодаром»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Зенита» Клаудиньо.
Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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13 июля в Волгограде «Краснодар» и «Зенит» сыграют в матче за OLIMPBET-Суперкубок России 2024. Встреча на стадионе «Волгоград Арена» начнется в 20.30 по московскому времени.

Сине-бело-голубые являются фаворитами поединка с «быками». По мнению букмекеров, коэффициент на победу «Зенита» в игре за Суперкубок страны — 1,78. Ничья идет за 3,75. Успех «Краснодара» с коэффициентом 4,80.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что у «Краснодара» больше шансов на победу в Суперкубке: «Краснодар» сыграннее «Зенита», — сказал Колосков в интервью Metaratings.ru. - В Санкт-Петербурге сейчас много новых игроков, они только притираются друг к другу. Мне кажется, в «Зените» сейчас есть организационная напряженность. У «Краснодара» более предсказуемая игра. Это не значит, что они выиграют. Просто, с моей точки зрения, у «Краснодара» больше шансов на победу".

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал «Зенит» фаворитом противостояния с «Краснодаром»: «Жду яркий и эмоциональный матч, все-таки это игра за трофей, — сказал Булыкин в интервью «РБ Спорт». — Конечно, «Зенит» — фаворит, но уверен, «Краснодар» сможет дать бой. Им есть что доказывать. Понятно, у «Зенита» есть бразильцы, плюс они сделали мощные трансферы этим летом. Игра должна получиться яркой. Болельщикам точно понравится».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка за Суперкубок страны-2024 между «Зенитом» и «Краснодаром». Смотреть в прямом эфире игру 13 июля можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

Суперкубок России 2024: новости и статьи, интервью и прогнозы, статистика игроков и другая полезная информация в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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